Эрдоган заявил об отсутствии перспектив мира на Украине

Эрдоган заявил об отсутствии перспектив мира на Украине в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии перспектив достижения мира на Украине в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости

Политик по возвращении из Сочи, где 4 сентября проходили его переговоры с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду, что боевые действия, наносящие ущерб региону, как можно скорее закончится «справедливым и прочным миром на основе международного права».

Политик также отметил, что Анкара готова продолжать играть роль посредника в таких вопросах как обмен пленными и в ситуации на Запорожской АЭС.

Ранее Эрдоган подвел итоги переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи и назвал его своим другом. «Сегодня я встретился в Сочи с президентом России, моим дорогим другом, господином Путиным и обсудил вопросы нашей повестки дня. Мы хотим и дальше укреплять наше многоплановое сотрудничество, особенно в сфере торговли, энергетики, сельского хозяйства, туризма, экономики и финансов», — подчеркнул политик.