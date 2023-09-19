Иран уличил США в накачке Украины оружием за счет американцев

Президент Ирана Раиси уличил США в накачке Украины оружием за счет американцев

США, как главный спонсор, накачивают Украину оружием для продолжения конфликта, тем самым наполняя кошельки владельцев оружейных заводов за счет американцев. В этом Вашингтон уличил президент Ирана Эбрахим Раиси, его слова приводит Telegram-канал иранского правительства.

«Налоги американского народа были потрачены на наполнение карманов владельцев оружейных заводов для разжигания конфликта», — сказал он.

Ранее Раиси на встрече в рамках недели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) выступил против конфликта на Украине и предложил посредничество Тегерана в переговорах Москвы и Киева. Иранский лидер обратил внимание, что США играют дестабилизирующую роль, предоставляя Киеву большие объемы военной помощи.