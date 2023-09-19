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08:45, 19 сентября 2023Мир

Президент Ирана выступил против конфликта на Украине и предложил помощь

Президент Ирана выступил против конфликта на Украине и предложил посредничество

Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters

Президент Ирана Эбрагим Раиси выступил против конфликта на Украине и предложил посредничество Тегерана в переговорах Москвы и Киева. Об этом сообщает Newsweek.

«Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между Российской Федерацией и Украиной», — заявил политик на встрече в рамках недели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН).

Иранский лидер обратил внимание, что США играют дестабилизирующую роль, предоставляя Киеву большие объемы военной помощи. «Почему такое рвение в поставках военной техники и получении долларовой суммы от этих поставок и продаж, вместо того, чтобы энергично выходить на арену, чтобы способствовать прекращению боевых действий и способствовать миру?» — заявил он.

В августе официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи заявил, что страны Запада используют ситуацию на Украине для испытаний своего оружия. «Мы надеемся, что (...) страны, которые бесстрашно вооружают одну из сторон конфликта и рассматривают украинский кризис как возможность испытать свое различное вооружение, обратят внимание на политическое решение, чтобы мы могли увидеть конец этого кризиса», — сказал на пресс-конференции в Тегеране он.

Дипломат заявил, что Иран приложил много усилий для завершения украинского конфликта. Лучшим способом его разрешения в Тегеране видят диалог, указал он.

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    Виктория Кондратьева
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