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19:09, 19 сентября 2023Из жизни

Выглядящая на 20 лет моложе 57-летняя женщина раскрыла свой секрет

Фото: @sueover50

57-летняя тиктокерша по имени Сьюзи восхитила подписчиков моложавой внешностью и раскрыла свой секрет поддержания спортивной формы благодаря тренировкам и витаминам. На ее историю обратило внимание The Sun.

На очередном видео женщина предстала перед поклонниками в облегающем боди. Многие удивились, когда обладающая модельной внешностью Сьюзи раскрыла свой реальный возраст, и заявили, что она выглядит на 20 лет моложе. «Вам 57, а выглядите на 37», — написал один из них.

После всплеска интереса к своей внешности женщина решила назвать способы, которые она использует для борьбы со старением. Она рассказала, что практикует интервальное голодание, регулярно занимается силовыми упражнениями, а также придерживается высокобелковой диеты. Кроме того, Сьюзи заявила, что для поддержания тонуса она ограничивает потребление полуфабрикатов, кофеина, вредных жиров, глютена, сахара и молочных продуктов.

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Она также рассказала, что регулярно принимает витамины C, D, K и A, а также B6 и B12. В качестве добавок она также использует магний, кальций, пробиотики, пищеварительные ферменты, цинк, мумие, куркуму и омега-3. Кроме того, женщина принимает адаптогены: экстракты клопогона, женьшеня, ашваганды, красного клевера и коры магнолии.

При этом The Sun, ссылаясь на экспертов, предупредило читателей, что далеко не все предложенные Сьюзи практики и добавки могут быть полезными. В частности, издание обратило внимание на то, что интервальное голодание может помочь в похудении, однако должно осуществляться под контролем специалистов.

Кроме того, специалисты заявили, что прием слишком большого количества витаминов и добавок может навредить здоровью, и перед их применением следует проконсультироваться с врачом.

Ранее секрет моложавой внешности раскрыла 64-летняя тиктокерша Харра Браун. Женщина решила рассказать о тренировках для поддержания молодости и здоровья после того, как подписчики заявили, что она выглядит на 20 лет моложе своего реального возраста.

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    Никита Савин
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