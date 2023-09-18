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09:15, 18 сентября 2023Из жизни

Выглядящая на 20 лет моложе 64-летняя женщина раскрыла секрет

64-летняя женщина выглядит на 20 лет моложе благодаря силовым тренировкам

Кадр: @harrahbrown / TikTok

64-летняя тиктокерша Харра Браун раскрыла секрет моложавой внешности. Об этом сообщает The Sun.

Женщина решила рассказать о тренировках для поддержания молодости и здоровья после того, как зрители удивились ее реальному возрасту. Многие из них заявили, что женщина выглядит на 20 лет моложе.

Браун объяснила, что отличной физической формой и моложавой внешностью обязана регулярным занятиям в спортзале. Женщина призналась, что начала серьезно заниматься спортом только в 61 год, после того как рассталась с возлюбленным. Сейчас она трижды в неделю занимается силовыми тренировками, сочетая упражнения с отягощением и поднятие тяжестей. «Привести себя в форму было лучшим решениям для разума, тела и духа. Это тяжелая работа, но оно того стоит», — заявила Браун.

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Женщина использует страницу в TikTok, чтобы вдохновить людей ее возраста на занятия спортом. Многие поклонники заявили, что действительно начали приводить себя в порядок, посмотрев на то, как молодо выглядит Браун.

Ранее 60-летний житель Бразилии, выглядящий на 20 лет, раскрыл секрет поддержания моложавой внешности. Нил Марино из города Флорианополис, рассказал, что регулярно делает дома приседания и ходит в спортзал.

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    Никита Савин
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