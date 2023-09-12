Выглядящий на 20 лет 60-летний мужчина раскрыл свой секрет

Выглядящей втрое моложе 60-летний житель Бразилии раскрыл секрет своей внешности

60-летний житель Бразилии, выглядящий на 20 лет, раскрыл секрет поддержания моложавой внешности благодаря регулярным тренировкам. На его видео в социальной сети обратило внимание The Sun.

Нил Марино из города Флорианополис, штат Санта-Катарина, выложил на своей странице видео, в котором продемонстрировал документ, позволяющий ему парковаться бесплатно как пенсионеру. «А вы пользуетесь льготами для пожилых? Логично! 60 лет», — гласила подпись.

Внешность мужчины поразила многих пользователей. На лице бразильца почти нет морщин, он находится в отличной физической форме и, несмотря на седину, выглядит втрое моложе возраста, указанного в документе, заявили комментаторы. «Божечки, ему 60, а выглядит он на 20. Мне 32, а выгляжу я на 86. С этим миром явно что-то не так», — написал один из подписчиков. Другой счел, что у Марино «лицо 30-летнего и тело 20-летнего».

После всплеска интереса к своей внешности бразилец подробно рассказал о тренировках. «Я делаю приседания дома пять раз в неделю. Пять подходов по 100 приседаний. Во второй половине дня занимаюсь силовыми тренировками в зале, тоже по пять раз в неделю», — написал Марино и добавил, что каждый день ходит пешком или ездит на велосипеде.

Ранее 70-летняя женщина, которая выглядит на 20 лет моложе своего возраста, поделилась бьюти-секретами. Она перечислила несколько важных правил, которые предотвращают появление возрастных изменений и позволяют коже выглядеть свежей и упругой.