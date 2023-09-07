Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:05, 7 сентября 2023Из жизни

Выглядящая на 20 лет моложе 70-летняя пенсионерка поделилась секретами красоты

Молодо выглядящая 70-летняя женщина из США поделилась секретами красоты

Кадр: @thirtywaves

70-летняя женщина, которая выглядит на 20 лет моложе своего возраста, поделилась бьюти-секретами. Об этом пишет Daily Star.

37-летняя лайфстайл-блогер Бриттани Эллин из США познакомила подписчиков со своей молодо выглядящей тетей-пенсионеркой. Комментаторы предположили, что женщине около 50 лет, и были крайне удивлены тем, что она уже отметила 70-летний юбилей.

В ролике тетя Эллин раскрыла секреты своей красоты. Она перечислила несколько важных правил, которые предотвращают появление возрастных изменений и позволяют коже выглядеть свежей и упругой.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

Женщина старается ни в коем случае не растягивать кожу полотенцами или ватными дисками. «Подумайте о старых кожаных ботинках и о том, как они растягиваются. То же самое произойдет и с вашей кожей. Всегда только промакивайте ее полотенцем вместо вытирания и не пользуйтесь дисками для снятия макияжа», — посоветовала тетя Эллин.

Женщина умывается только раз в день, перед сном. Она аккуратно ополаскивает лицо, касаясь его лишь кончиками пальцев. После этого она наносит на кожу ретинол, при этом особое внимание уделяет зоне вокруг глаз, лбу, щекам и шее. Иногда она наносит его повторно после впитывания на те зоны, которые, по ее мнению, в этом нуждаются.

При этом тетя Эллин не отказывается от любимой еды и других радостей жизни. По ее мнению, это тоже позволяют ей выглядеть моложе своих лет.

Ранее сообщалось о 50-летней женщине из Великобритании, которая начала карьеру модели. Британка поделилась секретами красоты, которая не меркнет с возрастом.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    Названы последствия отключения Starlink для атак ВСУ

    Стало известно имя нового «наследника» империи Вячеслава Зайцева

    Мошенники придумали новое применение социальной инженерии для кражи денег

    Президент Грузии посоветовала забыть мечту о ее отставке

    В США предположили сроки наступления ВСУ

    Сборные России и Египта вничью сыграли в товарищеском матче

    Женщина рассказала о причине появления у нее синего пота

    Выглядящая на 20 лет моложе 70-летняя пенсионерка поделилась секретами красоты

    Вице-президент США заявила о готовности занять место Байдена

    США поддержали Молдавию в споре с долгом перед «Газпромом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости