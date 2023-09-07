Выглядящая на 20 лет моложе 70-летняя пенсионерка поделилась секретами красоты

Молодо выглядящая 70-летняя женщина из США поделилась секретами красоты

70-летняя женщина, которая выглядит на 20 лет моложе своего возраста, поделилась бьюти-секретами. Об этом пишет Daily Star.

37-летняя лайфстайл-блогер Бриттани Эллин из США познакомила подписчиков со своей молодо выглядящей тетей-пенсионеркой. Комментаторы предположили, что женщине около 50 лет, и были крайне удивлены тем, что она уже отметила 70-летний юбилей.

В ролике тетя Эллин раскрыла секреты своей красоты. Она перечислила несколько важных правил, которые предотвращают появление возрастных изменений и позволяют коже выглядеть свежей и упругой.

Женщина старается ни в коем случае не растягивать кожу полотенцами или ватными дисками. «Подумайте о старых кожаных ботинках и о том, как они растягиваются. То же самое произойдет и с вашей кожей. Всегда только промакивайте ее полотенцем вместо вытирания и не пользуйтесь дисками для снятия макияжа», — посоветовала тетя Эллин.

Женщина умывается только раз в день, перед сном. Она аккуратно ополаскивает лицо, касаясь его лишь кончиками пальцев. После этого она наносит на кожу ретинол, при этом особое внимание уделяет зоне вокруг глаз, лбу, щекам и шее. Иногда она наносит его повторно после впитывания на те зоны, которые, по ее мнению, в этом нуждаются.

При этом тетя Эллин не отказывается от любимой еды и других радостей жизни. По ее мнению, это тоже позволяют ей выглядеть моложе своих лет.

Ранее сообщалось о 50-летней женщине из Великобритании, которая начала карьеру модели. Британка поделилась секретами красоты, которая не меркнет с возрастом.