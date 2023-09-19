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11:15, 19 сентября 2023Мир

Китай выразил надежду на усилия США по улучшению отношений

Зампредседателя КНР выразил надежду на усилия США по улучшению отношений

Фото: Julia Nikhinson / Pool / Reuters

Пекин надеется, что Вашингтон сделает больше для укрепления взаимопонимания. Надежду на усилия США по улучшению отношений выразил заместитель председателя КНР Хань Чжэн по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«На встрече с Блинкеном Хань Чжэн заявил, что здоровые и стабильные китайско-американские отношения приносят пользу обеим странам и миру. Развитие Китая — это скорее возможность, чем вызов Соединенным Штатам, и скорее выгода, а не риск», — говорится в заявлении на сайте МИД Китая.

Зампредседателя КНР подчеркнул, что страны будут предпринимать необходимые шаги и создавать благоприятные условия, для укрепления взаимопонимания, взаимодоверия и взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее Блинкен заявил, что Россия и Китай являются самой острой угрозой миропорядку, который сложился по итогам холодной войны. Он добавил, что Пекин и Москва вместе работают над тем, что мир стал безопаснее для автократий в рамках своего партнерства, не имеющего пределов.

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    Семен Александров
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