Китай выразил надежду на усилия США по улучшению отношений

Зампредседателя КНР выразил надежду на усилия США по улучшению отношений

Пекин надеется, что Вашингтон сделает больше для укрепления взаимопонимания. Надежду на усилия США по улучшению отношений выразил заместитель председателя КНР Хань Чжэн по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«На встрече с Блинкеном Хань Чжэн заявил, что здоровые и стабильные китайско-американские отношения приносят пользу обеим странам и миру. Развитие Китая — это скорее возможность, чем вызов Соединенным Штатам, и скорее выгода, а не риск», — говорится в заявлении на сайте МИД Китая.

Зампредседателя КНР подчеркнул, что страны будут предпринимать необходимые шаги и создавать благоприятные условия, для укрепления взаимопонимания, взаимодоверия и взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее Блинкен заявил, что Россия и Китай являются самой острой угрозой миропорядку, который сложился по итогам холодной войны. Он добавил, что Пекин и Москва вместе работают над тем, что мир стал безопаснее для автократий в рамках своего партнерства, не имеющего пределов.