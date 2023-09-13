Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:23, 13 сентября 2023Мир

США назвали Россию и Китай самой острой угрозой миропорядку

Госсекретарь Блинкен заявил, что РФ и Китай являются острой угрозой миропорядку

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай являются самой острой угрозой миропорядку, который сложился по итогам холодной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка. Это конец его», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства. Он добавил, что Пекин и Москва вместе работают над тем, что мир стал безопаснее для автократий в рамках своего партнерства, не имеющего пределов.

Другими угрозами Блинкен назвал корпорации НКО, террористические организации, климатический кризис, продовольственную безопасность и массовую миграцию.

Ранее МИД России указал, что в настоящее время площадка Организации Объединенных Наций (ООН) становится ареной для нечистоплотных методов работы Запада. В дипведомстве отметили, что сегодня налицо попытки продавить политизированные решения. Кроме того, подобные интересы охватывают лишь часть стран, участвующих в деятельности ООН. При этом остальные страны должны быть ограничены в структурах системы организации, сказано в заявлении.

В августе стало известно, что Китай может призвать союз стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) стать соперником группы G7. Издание Financial Times предположило, что на саммите БРИКС лидеры стран планируют обсудить крупнейшее за десятилетие расширение группы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве ответили на заявление Кивы о планах Зеленского объявить войну России

    Уролог перечислила вредные для мочевого пузыря продукты

    Возвращение украденной в 2020 году картины Ван Гога попало на видео

    В Голландии раскритиковали поставки снарядов с ураном на Украину

    «Сочи» вырвал победу у «Северстали» в овертайме матча КХЛ

    Россиянин насмерть забил коллегу голыми руками

    США назвали Россию и Китай самой острой угрозой миропорядку

    Депортированный российский журналист захотел эвакуировать кота из Молдавии

    Рада отклонила законопроект о лишении прав на отсрочку по второму образованию

    В США рассказали о сложностях ВСУ на передовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости