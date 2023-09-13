США назвали Россию и Китай самой острой угрозой миропорядку

Госсекретарь Блинкен заявил, что РФ и Китай являются острой угрозой миропорядку

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай являются самой острой угрозой миропорядку, который сложился по итогам холодной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка. Это конец его», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства. Он добавил, что Пекин и Москва вместе работают над тем, что мир стал безопаснее для автократий в рамках своего партнерства, не имеющего пределов.

Другими угрозами Блинкен назвал корпорации НКО, террористические организации, климатический кризис, продовольственную безопасность и массовую миграцию.

Ранее МИД России указал, что в настоящее время площадка Организации Объединенных Наций (ООН) становится ареной для нечистоплотных методов работы Запада. В дипведомстве отметили, что сегодня налицо попытки продавить политизированные решения. Кроме того, подобные интересы охватывают лишь часть стран, участвующих в деятельности ООН. При этом остальные страны должны быть ограничены в структурах системы организации, сказано в заявлении.

В августе стало известно, что Китай может призвать союз стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) стать соперником группы G7. Издание Financial Times предположило, что на саммите БРИКС лидеры стран планируют обсудить крупнейшее за десятилетие расширение группы.