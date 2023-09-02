МИД России назвал ООН ареной для нечистоплотных методов работы Запада

МИД России: площадка ООН стала ареной для нечистоплотных методов работы Запада

В настоящее время площадка Организации Объединенных Наций (ООН) становится ареной для нечистоплотных методов работы Запада. Об этом говорится в сообщении МИД РФ о начале работы 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

В дипведомстве отметили, что сегодня налицо видны попытки продавить политизированные решения. Кроме того, подобные интересы охватывают лишь часть стран, участвующих в деятельности ООН. При этом остальные страны должны быть ограничены в структурах системы организации, сказано в заявлении.

В МИД заявили, что в ходе сессии ГА ООН Россия, наоборот, собирается вместе с единомышленниками продвигать целый спектр инициатив по ключевым сюжетам. В том числе подобные усилия касаются участников из стран Глобального Юга. В частности, российская делегация предложит рассмотреть вопросы, связанные с «построением подлинно справедливого и демократичного полицентричного миропорядка», а также с «противодействием современным формам неоколониализма».

Ранее также стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров поучаствует на ГА ООН. Новая встреча пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке. Помимо этого, на сессии Генассамблеи ООН должен быть и президент Украины Владимир Зеленский. 19 сентября также собираются высказаться главы Венгрии, Казахстана, Узбекистана и ЮАР.