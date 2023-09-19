В США объяснили роль Италии в разрешении украинского конфликта

Politico: Италия может помочь донести аргументы в пользу Украины до стран Африки

Италия может помочь донести аргументы в пользу Украины до лидеров стран Африки, способных предложить лучшие пути выхода из конфликта. Такое объяснение роли Рима в разрешении украинского кризиса в статье для Politico дала старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, советник Gallos Technologies Элизабет Бро.

По словам аналитика, премьер-министр республики Джорджа Мелони пытается создать тип взаимовыгодных отношений, который «часто ускользал» от европейских и африканских стран. Отмечается, что Рим участвует в строительстве межсетевого соединения между Тунисом и Сицилией.

«Этот проект, финансируемый Евросоюзом, поможет создать рабочие места в Тунисе и снизит зависимость Италии от российского газа, а любые излишки пойдут в Европу», — сказано в публикации.

Ранее власти США и Италии выразили готовность оказывать поддержку Украине до тех пор, пока она не перестанет в ней нуждаться. К такому решению пришли американский лидер Джо Байден и итальянский премьер-министр Джорджа Мелони в ходе переговоров. Они пообещали предоставлять Киеву политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь «столько, сколько потребуется».

Политики также согласились с необходимостью устранить глобальные последствия конфликта на Украине.