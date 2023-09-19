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14:35, 19 сентября 2023Бывший СССР

В Армении назвали широкомасштабной агрессией действия Баку в Карабахе

В МИД Армении назвали широкомасштабной агрессией действия Баку в Карабахе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

МИД Армении назвал широкомасштабной агрессией антитеррористические мероприятия Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«19 сентября Азербайджан развязал очередную крупномасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, стремясь завершить политику этнической чистки», — заявило армянское министерство.

В МИД подчеркнули, что Баку открыто взял на себя ответственность «за агрессию», сообщив о начале операции в регионе. Согласно заявлению ведомства, гражданские населенные пункты, город Степанакерт и другие населенные пункты подвергаются обстрелам с азербайджанской стороны.

Ранее Минобороны Азербайджана проинформировало о начале в регионе локальных антитеррористических мероприятий. Операцию объясняют «пресечением широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

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    Кристина Есикова
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