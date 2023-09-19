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20:15, 19 сентября 2023Путешествия

Пропавший на два месяца чемодан туристки нашелся благодаря одному девайсу

Пассажирка Air France лишилась багажа на два месяца и нашла его с помощью AirTag

Фото: Unsplash

Туристка лишилась багажа во время полета и нашла его спустя два месяца с помощью одного девайса, оставленного в чемодане. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 25-летняя Сара Уэйт летела из Лос-Анджелеса в Афины с пересадкой в ​​Париже. Прибыв в город назначения, пассажирка авиакомпании Air France обнаружила, что ее вещи пропали. Выяснилось, что чемоданы десятков туристов остались во французской столице.

Спустя неделю Уэйт получила уведомление от специального поискового трекера Apple AirTag, который она оставила внутри чемодана перед путешествием. В сообщении говорилось, что багаж прибыл в Грецию. Тем не менее сотрудники перевозчика заявили, что не находили ее вещи.

По прошествии еще двух месяцев путешественница повторила попытку отыскать вещи и снова обратилась к Air France в аэропорту, потребовав отвезти ее в бюро находок. Там чемодан Сары нашелся, однако внутри не оказалось нескольких вещей на сумму 1000 фунтов стерлингов (почти 120 тысяч рублей).

Авиакомпания предоставила Уэйт компенсацию в размере 485 фунтов стерлингов (около 58 тысяч рублей).

Ранее австралийская туристка прилетела на Бали и случайно нашла в сумке устройство для слежки, издающее странные звуки. Девушка решила опустошить сумку, из которой в процессе обыска выпал маленький белый предмет, напоминающий по форме и размерам монету.

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    Зарина Дзагоева
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