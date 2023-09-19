В США арестовали россиянина по обвинению в незаконном вывозе электроники

Минюст США: гражданина РФ Марченко арестовали по обвинению в вывозе электроники

Власти США арестовали россиянина Максима Марченко по обвинению в незаконном вывозе микроэлектроники в обход санкций. Об этом говорится в заявлении на сайте Минюста Соединенных Штатов.

Сообщается, что 51-летний гражданин России вместе с двумя предполагаемыми сообщниками участвовал в схеме с целью закупки произведенной в США микроэлектроники с возможностью военного применения в интересах потребителей в РФ.

Минюст сообщил, что с мая 2022 года по август 2023 Марченко при посредничестве компаний, зарегистрированных на его имя в Гонконге, приобрел в Соединенных Штатах микродисплеи на сумму 1,6 миллиона долларов, которые могут использоваться для создания военных оптических приборов.

Россиянин предстал перед судом в штате Нью-Йорк, он находится под стражей. Ему вменяется сговор, отмывание денег, незаконный вывоз товаров и электронное мошенничество. В общей сложности фигуранту грозит до ста лет тюремного заключения.

Ранее россиянин Артур Петров, также имеющий гражданство Германии, был арестован на Кипре по подозрению в экспорте микроэлектроники в РФ.

