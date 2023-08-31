Россиянина арестовали на Кипре по запросу США

Россиянина арестовали на Кипре по подозрению в экспорте микроэлектроники в РФ

Россиянин Артур Петров, также имеющий гражданство Германии, арестован на Кипре по подозрению в экспорте микроэлектроники в РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на американский Минюст.

Как уточнили в ведомстве, россиянин был арестован по запросу властей США в субботу, 26 августа, но известно об этом стало только сейчас. «Гражданин России и Германии арестован за незаконный экспорт в Россию чувствительной микроэлектроники из США с военным применением», — подчеркнули в министерстве.

Петрова подозревают в закупке технологий и микроэлектроники для поставок российским производителям военной продукции.

В марте власти США предъявили россиянину Сергею Черкасову обвинения в шпионаже в интересах иностранного государства, а также мошенничестве, в том числе банковском и визовом. Черкасову, которого в Вашингтоне считают сотрудником российской разведки, приписывают попытки действовать в Штатах «в качестве агента иностранной державы» под именем гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейры.