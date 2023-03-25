Россиянина в США обвинили в шпионаже

Минюст США обвинил россиянина Сергея Черкасова в шпионаже и мошенничестве

Власти США предъявили россиянину Сергею Черкасову обвинения в шпионаже в интересах иностранного государства, а также мошенничестве, в том числе банковском и визовом, заявил американский Минюст.

Черкасову, которого в Вашингтоне считают сотрудником российской разведки, приписывают попытки действовать в Штатах «в качестве агента иностранной державы» под именем гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейры.

«Черкасов начал действовать в качестве нелегального агента в 2012 году в Бразилии под именем Феррейра, а в 2018 году он переехал в США после поступления в аспирантуру университета, расположенного в округе Колумбия», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что сейчас Черкасов «находится в заточении в Бразилии по обвинению в мошенничестве».

В Минюсте уточнили, что россиянин в 2020 году покинул США, но продолжил использовать свои связи в академической среде для получения информации о внешней политике США. Ее он якобы передавал российской разведке.

В ведомстве утверждается, что россиянин пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге. Там он якобы получил отказ и вернулся в Бразилию. Позже его арестовали по обвинениям в мошенничестве.

17 февраля Центральный уголовный суд Лондона приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу России бывшего сотрудника посольства Великобритании в Германии Дэвида Смита более чем к 13 годам тюремного заключения. По данным телеканала Sky News, обвиняемый получал денежное вознаграждение за копирование и передачу конфиденциальной информации. Уточнялось, что в перечне переданных Смитом документов числится письмо экс-министра внешней торговли Лиз Трасс, направленное ею занимавшему в тот период пост премьер-министра Великобритании Борису Джонсону.