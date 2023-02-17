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15:13, 17 февраля 2023Мир

Экс-сотрудник посольства Британии получил срок за шпионаж в пользу России

Экс-сотрудник посольства Британии Смит получил срок за шпионаж в пользу России

Кадр: SKY

Центральный уголовный суд Лондона приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу России бывшего сотрудника посольства Великобритании в Германии Дэвида Смита более чем к 13 годам тюремного заключения. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает телеканал Sky News.

По первому пункту обвинений мужчину приговорили к шести годам и двум месяцам тюремного заключения, а по пунктам 2-8 — к параллельному отбываемым срокам в семь лет, при этом они «будут исполняться последовательно после отбытия наказания по первому пункту обвинения». Общий срок составил 13 лет и два месяца.

В ходе оглашения приговора судья упомянул, что обвиняемый может отбывать наказание и на территории Соединенного Королевства, и в Германии. При этом в первом случае у Смита будет возможность отсидеть в тюрьме половину срока, после чего он сможет выйти по условно-досрочному освобождению (УДО). Во втором же случае отбывание наказания будет проходить в соответствии с правилами судебной системы ФРГ.

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Варвара Кошечкина
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