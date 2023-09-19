Полянский: участие Зеленского в заседании СБ ООН принесет мало результатов

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью ТАСС оценил участие президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совета Безопасности организации, которое пройдет 20 сентября. Он выразил уверенность в том, что результатов от этого заседания будет мало.

По словам дипломата, со стороны Киева и западных государств не будет ничего непредсказуемого. «Мы вновь увидим, как режим Зеленского настаивает на своих позициях и пытается из последних сил добиться поддержки именно своей линии, которая заключается в продвижении западных геополитических интересов», — заключил он.

Ранее Полянский заявил, что Соединенные Штаты не смогут провести реформу Совета Безопасности организации без согласия его членов, а также абсолютного большинства всех государств, которые состоят во всемирной организации.