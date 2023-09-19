В России оценили возможность проведения США реформы Совбеза ООН

Дипломат Полянский: США не проведут реформу Совбеза ООН без согласия его членов

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью ТАСС оценил возможность США провести реформу Совета Безопасности организации. По его словам, это не может быть сделано без согласия его членов, а также абсолютного большинства всех государств, которые состоят во всемирной организации.

«Это попытки выдать желаемое за действительное», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон хорошо понимает и признает, что у него не хватает рычагов для проведения данной реформы. По его словам, решение по реформированию СБ ООН должно быть ратифицировано всеми странами, поскольку в ином случае в организации произойдет раскол.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине.