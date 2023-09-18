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17:53, 18 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский поучаствует в заседании Совбеза ООН по Украине

Глава МИД Франции Колонна: Зеленский поучаствует в заседании Совбеза ООН

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Владимир Зеленский поучаствует в заседании Совета безопасности ООН по Украине. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел (МИД) Франции Катрин Колонна, передает РИА Новости.

«Совбез ООН соберется в среду с участием президента Зеленского с нами», — заявила министр.

Ранее аналитический центр International Crisis Group предупредил, что выступление Зеленского на Генассамблее ООН может стать для него «весьма рискованным моментом», поскольку главы многих государств могут холодно отреагировать на его посылы.

1 сентября стало известно, что глава Украины выступит на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая пройдет с 19 по 25 сентября.

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    Алевтина Запольская
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