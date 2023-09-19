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19:23, 19 сентября 2023Моя страна

В Татарстане завершился ремонт 16-метрового моста

В Агрызе завершился ремонт моста

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ

В городе Агрыз, Республика Татарстан, завершился капитальный ремонт моста через реку Агрызка. Об этом сообщает «КП-Казань».

Обновленный 16-метровый мост находится на улице Крестьянской. Ремонтные работы были проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Пролетное сооружение сделано из железобетона, а сама дорога — из асфальтобетона.

Ранее сообщалось, что в Амурской области до конца текущего года завершат строительство Керакского тоннеля. Власти подчеркнули, что тоннель на перегоне Ковали — Ульручьи, длина которого составит 926 метров, станет самым протяженным на Транссибирской магистрали.

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    Алиса Удовик
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