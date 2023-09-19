В Татарстане завершился ремонт 16-метрового моста
В Агрызе завершился ремонт моста
В городе Агрыз, Республика Татарстан, завершился капитальный ремонт моста через реку Агрызка. Об этом сообщает «КП-Казань».
Обновленный 16-метровый мост находится на улице Крестьянской. Ремонтные работы были проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Пролетное сооружение сделано из железобетона, а сама дорога — из асфальтобетона.
Ранее сообщалось, что в Амурской области до конца текущего года завершат строительство Керакского тоннеля. Власти подчеркнули, что тоннель на перегоне Ковали — Ульручьи, длина которого составит 926 метров, станет самым протяженным на Транссибирской магистрали.