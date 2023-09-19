Тело женщины на шестом месяце беременности нашли в квартире в российском городе

В квартире в Свердловской области нашли тело беременной женщины

Тело 36-летней женщины, находившейся на шестом месяце беременности, нашли в Ирбите Свердловской области. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».

Как стало известно изданию, россиянку без признаков жизни обнаружили в квартире, где она проживала с мужем и двумя сыновьями в возрасте семи и десяти лет. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что при внешнем осмотре следов телесных повреждений обнаружено не было. Тело женщины направили на экспертизу.

В свою очередь, представитель регионального управления МВД Валерий Горелых заявил, что произошедшее не связано с криминалом. По его словам, сейчас полицейские опрашивают соседей семьи.

В декабре 2022 года в Волгоградской области без признаков жизни была найдена беременная 35-летняя женщина. Россиянка пропала в октябре того же года. Ее поиском занимались полиция и добровольцы.