Пропавшая в октябре беременная женщина найдена мертвой под Волгоградом

Беременная жительница Волгограда Виноградова найдена мертвой в овраге в Дубовском районе

Беременная Ирина Виноградова, поиски которой велись с октября, была найдена мертвой в Дубовском районе Волгоградской области. Об этом сообщает портал V1.RU.

В экстренных службах уточнили, что тело 35-летней местной жительницы было обнаружено 23 декабря в одном из оврагов. Женщина пропала в середине осени, в последний раз ее видели у 33-й столовой в Тракторозаводском районе. Близкие и родные писали о случившемся в социальных сетях.

К поискам женщины были привлечены поисковые отряды. В настоящий момент выясняется, как и при каких обстоятельствах Виноградова погибла.

Региональное управление СК России пока не опубликовало никаких заявлений о смерти.

Ранее стало известно, что москвичка нашла мертвыми сына и квартиранта после позднего ужина.