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10:17, 23 декабря 2022Россия

Москвичка нашла мертвыми сына и квартиранта после позднего ужина

На востоке Москвы женщина накормила ужином сына и квартиранта, а утром нашла их мертвыми

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

На улице Первомайская на востоке Москвы женщина накормила ужином сына и квартиранта, а после нашла их мертвыми. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Москвичка обратилась в полицию. Прибывшие оперативники обнаружили в квартире тела 35-летнего и 24-летнего молодых людей.
Первый является сыном хозяйки, а второй — уроженец одного из государств Средней Азии, который снимал комнату в их квартире.

Удалось выяснить, что мужчины работали грузчиками. В день происшествия они вернулись домой поздно и решили поужинать. Затем квартирант пожаловался на тошноту и плохое самочувствие, при этом другой мужчина чувствовал себя хорошо.

Утром москвичка пошла их будить и обнаружила трупы. В настоящее время полицейские начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что трое жильцов дома на юго-востоке Москвы и несколько врачей отравились неизвестным веществом.

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Анна Щербакова
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