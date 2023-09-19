Россияне массово устремились в Китай

OneTwoTrip: спрос на поездки в Китай осенью 2023 года вырос в два раза

Россияне стали массово бронировать путевки в Китай на осенние месяцы: спрос на путешествия вырос в два раза с доковидного 2019 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

«Мы фиксируем двукратный рост спроса на поездки в страну осенью 2023 года в сравнении с осенью 2019 года», — рассказала глава пресс-службы компании Елена Шелехова. Она уточнила, что россияне устремились в Поднебесную после окончательного снятия ковидных ограничений.

Спрос также стимулирует расширение полетной программы: из Москвы, Петербурга, Владивостока и других городов можно добраться до популярных у туристов мест без пересадок.

По данным исследования, на заказы авиабилетов в Китай осенью приходится 3,5 процента от всех зарубежных направлений, хотя еще год назад доля бронирований составляла 0,01 процента (в 2019 году — 1,7 процента). При этом доля Китая по бронированию отелей составляет 4,7 процента от всех зарубежных направлений (в 2022-м — 0,01 процента, в 2019 — 1,8 процента).

Самым популярным городом Поднебесной у россиян стал Гуанчжоу (почти 24 процента бронирований на осень). В Пекин российские туристы отправляются в 22,8 процентах случаев, а на Шанхай приходится по 19 процентов бронирований.

Ранее стало известно, что в летнем сезоне 2023 года Китай посетили 278,8 тысячи путешественников из России. В топе зарубежных направлений также оказались Турция, Абхазия и Казахстан.