Названа самая посещаемая россиянами страна Европы

«ТурДом»: летом 2023 года Финляндию посетили 306,9 тысячи россиян

Самой посещаемой россиянами страной Европы летом 2023 года названа Финляндия. В этом сезоне туда приехали 306,9 тысячи туристов из России, приводит данные Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Информацию погранслужбы ФСБ России об объемах выезда россиян за границу в летнем сезоне 2023 года привели на Первом международном туристическом форуме в Актау. Уточняется, что чаще всего туристы посещали Турцию — 2,3 миллиона поездок.

На втором месте оказалась Абхазия с результатом 2,1 миллиона путешествий. В тройку самых востребованных у россиян стран также вошел Казахстан (1,35 миллиона поездок).

Кроме того, путешественники из России летом часто посещали Объединенные Арабские Эмираты (882,7 тысячи поездок), Египет (578 тысяч) и Грузию (387,6 тысячи). Среди популярных стран также оказались Финляндия (306,9 тысячи поездок) и Китай (278,8 тысячи).

Ранее Финляндия запретила въезд российским легковым автомобилям в рамках новых рекомендаций Еврокомиссии. В страну больше не пустят машины с номерами РФ, рассчитанные менее чем на 10 пассажиров.

