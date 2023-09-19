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15:23, 19 сентября 2023Культура

Лидер «Чайфа» назвал Артемия Троицкого чмо

Лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин назвал критика Артемия Троицкого чмо

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Основатель и лидер российской рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин назвал музыкального критика Артемия Троицкого (внесен в реестр иноагентов) чмо. Так музыкант выразился в интервью YouTube-каналу «Татарка FM».

«Слушайте, Артемий Троицкий, сейчас уже можно сказать, ну то еще чмо, на самом деле. Ну реальное чмо. Мажор из мажоров, за что ни возьмется — все просрет. Что бы он ни делал, начиная от журнала Playboy, ничего не смог поднять. Поэтому для меня он совершенно не авторитет», — заявил Шахрин. Артист подчеркнул, что музыкальную критику Троицкого он также никогда не воспринимал всерьез.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сказал, что российская актриса Яна Троянова спилась после переезда из России. Руководитель ФПБК добавил, что звезда сериала «Ольга» продолжает давать интервью за 100 долларов, в которых дискредитирует проведение специальной военной операции на Украине.

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    Сергей Равин
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