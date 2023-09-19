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20:53, 19 сентября 2023Среда обитания

Наводнения и ураганы стали гораздо мощнее из-за глобальной проблемы

WWA: изменение климата в десятки раз повысило риски мощных ливней и наводнений

Фото: NOAA / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глобальное потепление, вызванное сжиганием ископаемого топлива, повысило в десять раз риски сильных дождей в Греции, Болгарии и Турции, а также увеличило в 50 раз вероятность более мощных наводнений в Ливии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты исследования климатологов из организации World Weather Attribution (WWA).

Аналитики пришли к выводу, что за последнее время изменение погодных условий по всему миру привело к наращиванию силы выпадаемых осадков и увеличению мощности стихийных бедствий. Повышенные выбросы парниковых газов увеличили интенсивность выпадаемых осадков в мире на 40 процентов.

Главная проблема для человечества заключается в том, что при строительстве плотин и другой инфраструктуры использовались устаревшие климатические данные. В результате уровень прочности подобных сооружений, призванных защищать людей от резкого подъема уровня воды, в настоящее время оставляет желать лучшего, посетовали эксперты.

Повышенному риску оказались подвержены страны Средиземноморского региона, темпы потепления в которых происходит на 20 процентов быстрее, чем в остальной части планеты. Затяжные засухи, вызванные резким нагреванием воздуха, затрудняют долгосрочное прогнозирование погодных условий и способствуют сильным штормам, в результате которых регион сталкивается с обильными осадками за очень короткие промежутки времени.

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Так, ураган, обрушившийся на Грецию с 4 по 7 сентября, вызвал в некоторых регионах страны ежедневное выпадение 760 миллиметров осадков на квадратный метр. И ужесточение погодных явлений будет становиться все более частым явлением в среднесрочной перспективе в ряде регионов мира, предупредили аналитики.

Ранее Bloomberg со ссылкой на прогнозы сотрудников Национального центра США по слежению за ураганами сообщало о повышенном риске формирования более мощных стихийных бедствий в Мексиканском заливе. Главной причиной стало значительное повышение температуры поверхностного слоя воды Атлантического океана. Это обстоятельство будет угрожать жителям побережья Флориды и других восточных регионов страны.

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    Анатолий Акулов
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