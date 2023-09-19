В Госдуму внесут проект «Цифрового кодекса»

Сенатор Шейкин: проект «Цифрового кодекса» внесут в Госдуму в 2024-2025 году

«Цифровой кодекс» внесут в Госдуму в 2024-2025 году. Об этом рассказал РИА Новости заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Сейчас законопроект находится на стадии формирования, уточнил сенатор. По его словам, документ призван упорядочить правовые нормы, регулирующие отношения, связанные с проводимой в России цифровизацией.

Процесс разработки «Цифрового кодекса» Шейкин охарактеризовал как «кропотливый и небыстрый». Законопроект предусматривает регулирование в сфере связи, предоставления государственных услуг, идентификацией граждан и прочих, пояснил парламентарий.

18 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Согласно тексту документа, демонстрация гражданином электронного аккаунта приравнивается предоставлению паспорта в его традиционном — документарном — виде.