Заразившийся коронавирусом уборщик покашлял на коллег и попал за решетку

В Сингапуре уборщика посадили в тюрьму за то, что он покашлял на коллег

В Сингапуре мужчина покашлял на коллег и попал за решетку. Об этом сообщает Daily Mail.

64-летнего уборщика из инвестиционной компании Leong Hup Singapore Тамиселвам Рамайя посадили в тюрьму на две недели из-за того, что пытался инфицировать своих коллег вирусом COVID-19. Во время процесса он признал, что кашлял на других работников офиса «в качестве шутки».

Инцидент произошел осенью 2021 года, в период строгих коронавирусных ограничений. В тот момент в Сингапуре действовал закон о временных мерах в связи с COVID-19, согласно которому заразившимся коронавирусом грозили суровые наказания в случае несоблюдения карантинных условий. Его действие отменили лишь в феврале 2023 года.

Работавший уборщиком Рамайя пришел в офис 18 октября 2021 года, там его попросили сдать экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию. После того как тест показал положительный результат, мужчину попросили покинуть помещение и идти домой. Однако вместо этого Рамайя вступил в перепалку с 40-летним менеджером по логистике и 50-летней сотрудницей офиса с хроническим заболеванием почек, из-за которого женщина регулярно проходила диализ. В конце концов Рамайя вышел из помещения, однако тут же приоткрыл дверь и покашлял, оставаясь в маске. Он проделывал это несколько раз до тех пор, пока менеджер по логистике не закрыл дверь ногой. После этого уборщик еще раз открыл дверь и, спустив маску, кашлянул в сторону коллег, а затем в качестве финального аккорда покашлял в приоткрытое окно.

Адвокат Рамайи настаивал на штрафе для своего подзащитного, утверждая, что он действовал не злонамеренно, однако суд приговорил его к заключению из-за состояния здоровья его коллеги, находившейся в тот день в офисе. Согласно данным стороны обвинения, Рамайя знал о ее заболевании.

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