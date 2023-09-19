Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:55, 19 сентября 2023Бывший СССР

Минобороны Азербайджана заявило о контакте с миротворцами из России

Минобороны Азербайджана заявило о контакте с российскими миротворцами в Карабахе
СюжетМинобороны:

Фото: Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана находится в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом в Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства страны.

«С нашей стороны создаются все условия для выполнения им своих обязанностей», — говорится в сообщении. Минобороны Азербайджана также призвало Вооруженные силы Армении в Карабахе сложить оружие и сдаться. В ведомстве подчеркнули, что в таком случае антитеррористические меры будут приостановлены.

19 сентября Азербайджан сообщил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе «в целях обеспечения положений трехстороннего заявления [лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года], пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе», а также для «разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении» с обозначенных территорий. Баку также закрыл со своей стороны воздушное пространство страны для Армении.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Протестующие в Ереване заблокировали российское посольство

    Юран нецензурно оценил судейство в матче против «Спартака»

    Эрдоган заявил о поддержке военной операции Азербайджана в Карабахе

    Пассажир справил нужду в метро и попал на видео

    Посольство России потребовало от Еревана восстановить нормальную работу

    В Госдуме обвинили Зеленского во лжи во время выступления на ГА ООН

    Баку пригласил армян Карабаха на переговоры в Евлах

    В Белгородской области сбили беспилотник

    В Госдуме назвали речь Зеленского в ООН позором

    Минобороны Азербайджана заявило о контакте с миротворцами из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости