Минобороны Азербайджана заявило о контакте с миротворцами из России
Минобороны Азербайджана находится в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом в Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства страны.
«С нашей стороны создаются все условия для выполнения им своих обязанностей», — говорится в сообщении. Минобороны Азербайджана также призвало Вооруженные силы Армении в Карабахе сложить оружие и сдаться. В ведомстве подчеркнули, что в таком случае антитеррористические меры будут приостановлены.
19 сентября Азербайджан сообщил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе «в целях обеспечения положений трехстороннего заявления [лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года], пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе», а также для «разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении» с обозначенных территорий. Баку также закрыл со своей стороны воздушное пространство страны для Армении.