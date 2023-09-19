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07:00, 19 сентября 2023Среда обитания

Россиянам дали рекомендации по выгодным покупкам осени

«ВсеИнструменты.ру»: осенью цены на ряд товаров снизятся

Фото: Jason Leem / Unsplash

Эксперты рассказали, на каких покупках можно сэкономить этой осенью. Именно в это время года выгоднее всего приобретать товары для сада и огорода, рассказала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Галина Сущек. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В конце августа — начале сентября снижается стоимость товаров для дачи. Скидки на распродажах садовой техники и ручного инструмента могут достигать 50 процентов. Готовясь к следующему дачному сезону осенью, можно купить газонокосилку, измельчитель или бензопилу на три-четыре тысячи рублей дешевле. С наступлением осенних холодов цены на садовую мебель, стройматериалы для отделки фасада, кровли, заборов и ландшафтного дизайна также закономерно падают. Максимальные скидки можно заметить в середине зимы.

В сентябре дешеветь начинает летняя климатическая техника — сплит-системы кондиционирования. Зимой цена на них может снизиться на 40 процентов, а их покупка вместе с установкой — обойтись на шесть-восемь тысяч рублей дешевле. Водонагреватель тоже стоит приобретать в осенне-зимний сезон и не задумываться о его приобретении в сезон отключения горячей воды.

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До середины осени эксперты рекомендуют планировать покупку зимнего спортивного инвентаря, равно как и летних купальных принадлежностей.

Вскоре начнутся акции «Черная пятница» и «Киберпонедельник», позволяющие россиянам сэкономить на подарках к Новому году. Скидки в эти дни могут достигать 90 процентов.

В то же время детская мебель и обогреватели только начинают дорожать. О таких покупках аналитики рекомендуют заботиться весной и летом.

Автолюбителей скидки на гаражные инструменты и оборудование тоже порадуют еще до начала сезона смены шин. Ранее автоэксперт назвал конец года лучшим временем для покупки машины. В декабре дилеры стремятся выполнить годовой план продаж, а значит, готовы предложить значительные скидки. При этом спрос на авто во время подготовки к новогодним праздникам не так высок.

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    Виктория Клабукова
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