Названо лучшее время года для покупки авто

Автоэксперт Загорский назвал конец года лучшим временем для покупки машины

Автомобильному рынку, безусловно, присуща своя сезонность. Причем для первичной и вторичной покупки автомобиля она немного различается, рассказал помощник управляющего «КППС» Максим Загорский. Лучшее время года для приобретения машины он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, начало лета — лучшее время для покупки автомобиля, как на первичном рынке, так и на вторичном. Дело в том, что люди уезжают отдыхать, и количество посетителей автосалонов снижается. Дилерам приходится предлагать значительные скидки, чтобы достичь плановых продаж. Август и сентябрь, наоборот, не являются оптимальными месяцами для экономии при покупке автомобиля, так как люди возвращаются из отпусков и начинают активно искать транспортные средства для работы и школьных поездок.

Лучшим периодом для приобретения нового авто считается конец года, особенно декабрь. В это время дилеры стремятся выполнить годовой план продаж, а значит готовы предложить значительные скидки. Спрос на автомобили в декабре обычно не очень высок, так как люди заняты своими делами и подготовкой к праздникам, отметил Загорский.

«На вторичном рынке автомобилей ситуация немного сложнее. С середины осени и до конца года можно найти хорошие варианты по низким ценам. Многие автолюбители, желающие продать свои автомобили, стремятся сделать это до начала предновогодних скидок в автосалонах. Однако если продажа была намечена, но не состоялась, то в канун новогодних праздников можно попробовать торговаться, так как в это время люди заинтересованы в оперативном оформлении сделок и готовы снизить цену, чтобы успеть продать автомобиль до наступления нового года», — высказался собеседник «Ленты.ру».

Он также обратил внимание, что помимо сезонности на стоимость транспортного средства оказывают влияние и другие факторы: стоимость комплектующих и их доступность, валютный курс и так далее.

По мнению основателя автомобильного маркетплейса FRESH Дениса Мигаля, сезонный фактор влиял на покупательский спрос до обострения геополитической обстановки в 2022 году, после ситуация на российском рынке кардинально поменялась.

«В условиях повышенного спроса на авто и ограниченного предложения в обоих сегментах, волатильности курса рубля и геополитики, повышения утилизационного сбора и ключевой ставки Центробанком, ждать снижения стоимости или специальных предложений для покупки нового авто или с пробегом не стоит. Если авто необходимо, не нужно откладывать покупку», — посоветовал он.

В целом, сезонность спроса, по его словам, зависит от специфики автомобиля. Например, кабриолеты и спорткары особенно востребованы ранней весной, тогда и стоимость на них максимально высокая, в отличие от осени. Внедорожники, наоборот, пользуются активным спросом с начала осени, соответственно, цены на них растут. Их выгодно приобретать после зимы, когда дорожные условия приходят в норму.

«По большому счету, автомобили и их стоимость также волатильны, как и курсы валют, драгоценных металлов, поэтому заниматься маркет-таймингом — дело неблагодарное. Можно и "не в сезон" встретить хорошее предложение по выгодной цене», — подытожил автоэксперт.

Ранее экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в июле 2023 года второй месяц подряд достиг 1 миллиарда долларов, обновив исторический максимум.