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19:11, 19 сентября 2023Путешествия

Пьяная россиянка устроила дебош на рейсе в Турцию и угодила в полицию

АГН «Москва»: пьяную россиянку сняли с рейса из Москвы в Анталью за дебош

Кадр: видео «МВД Медиа»

Пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета из Москвы в Анталью, была снята с рейса и угодила в полицию. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» (АГН «Москва») со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным источника, инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. В дежурную часть поступило сообщение о том, что одна из пассажирок рейса в Турцию ведет себя в самолете неадекватно и нарушает общественный порядок. Уточняется, что командир воздушного судна отказал ей в перелете.

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Известно, что дебоширкой оказалась 53-летняя москвичка. Ее доставили в дежурную часть и провели там медицинское освидетельствование, которое показало, что она была в состоянии алкогольного опьянения. На пассажирку составили протокол о мелком хулиганстве.

Ранее пьяная мать обругала члена экипажа за запрет покурить в полете на борту самолета Ryanair и попала в тюрьму. Уточняется, что пассажирка Джессика Хорн (Jessica Horne) была приговорена к 18 месяцам заключения и принудительному лечению от алкоголизма.

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    Марина Черняк
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