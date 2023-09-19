Военного ВСУ заочно осудили на 22 года за убийство мирного жителя в Мариуполе

В ДНР военного ВСУ заочно осудили на 22 года за убийство мирного жителя

В Донецкой народной республике (ДНР) суд заочно приговорил к 22 годам лишения свободы командира взвода морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) старшего лейтенанта Артема Каширина за преступления против мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Военный признан виновным по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») и пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным Следственного комитета России, в марте 2022 года Каширин и его подчиненные старший матрос Евгений Вахненко и Владимир Пафицевич находились на боевой позиции в поселке Волонтеровка Ильичевского района города Мариуполя. Там Вахненко задержал гражданина, так как он нарушил комендантский час, и передал его своему начальнику. Мужчину привезли в вышестоящий штаб. Затем Каширин отдал приказ подчиненным ликвидировать мирного жителя, так как тот видел расположение украинских позиций, и военные выстрелили в мужчину.

Отмечается, что Пафицевич повязал на одежду жертвы красную повязку, символизирующую поддержку Российской армии. Так он хотел скрыть содеянное.

Исполнителей расправы ранее также осудили на 22 года.