В российском регионе система ПВО сбила беспилотник

Губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник в Валуйском городском округе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, беспилотник самолетного типа был сбит в селе Карабаново. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Вечером в понедельник, 18 сентября, системы ПВО сбили три воздушные цели в Белгородской области на подлете к Шебекино. В результате оказалась повреждена линия электропередачи.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.