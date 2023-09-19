В российском регионе системы ПВО сбили три воздушных цели

Гладков: ПВО сбила три воздушные цели в Шебекинском округе Белгородской области

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбила три воздушных цели в Шебекинском городском округе Белгородской области на подлете к городу, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, отметил он.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи», — сообщил Гладков, добавив, что аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению неполадок.

17 сентября средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон в Домодедовском районе Московской области. Также войска ПВО отразили атаку дрона, направлявшегося на Москву. Его перехватили в городском округе Истра.

