Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ под Москвой

МО: средства ПВО уничтожили дрон ВСУ в Домодедовском районе под Москвой

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон в Домодедовском районе Московской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Уточняется, что беспилотник самолетного типа был уничтожен ранним утром в воскресенье, 17 сентября. По данным министерства, с помощью дрона украинские военные собирались нанести удары по объектам на российской территории.

Ранее 17 сентября украинский беспилотник был уничтоженн в Раменском районе Московской области. Кроме того, войска противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще одного дрона, направлявшегося на Москву. Его перехватили в городском округе Истра.