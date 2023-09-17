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04:40, 17 сентября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ под Москвой

МО: средства ПВО уничтожили дрон ВСУ в Домодедовском районе под Москвой

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон в Домодедовском районе Московской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Уточняется, что беспилотник самолетного типа был уничтожен ранним утром в воскресенье, 17 сентября. По данным министерства, с помощью дрона украинские военные собирались нанести удары по объектам на российской территории.

Ранее 17 сентября украинский беспилотник был уничтоженн в Раменском районе Московской области. Кроме того, войска противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще одного дрона, направлявшегося на Москву. Его перехватили в городском округе Истра.

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    Марина Совина
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