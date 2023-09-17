Собянин сообщил о еще одном сбитом под Москвой беспилотнике

Собянин: еще один беспилотник сбит в Раменском районе под Москвой

Еще один беспилотник, пытавшийся прорваться к Москву, был сбит войсками противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дрон был уничтожен в Раменском районе Московской области. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее 17 сентября Собянин сообщал, что украинский дрон был перехвачен в городском округе Истра. После этого в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево был введен план Ковер, который объявляется при обнаружении в небе опасных объектов.