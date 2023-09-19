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20:40, 19 сентября 2023Путешествия

Названа самая переполненная туристами страна Европы

MoneyTransfers: Австрия названа самой переполненной туристами страной Европы

Фото: Marcia Bressanin / Shutterstock / Fotodom

Австрия названа самой перенаселенной страной в Европе из-за огромного количества туристов. Такие данные приводит в своем исследовании финансовый сервис MoneyTransfers, сообщает Daily Star.

Уточняется, что на каждого местного жителя в Австрии приходится три туриста. Общее число населения составляет около 8,9 миллиона человек. Ежегодно страну посещают примерно 32 миллиона путешественников, большая часть из которых переполняет Вену.

Ранее в Венеции решили в тестовом режиме ввести сбор за однодневные туристические визиты. Таким образом, вход в популярный город Италии станет платным. С путешественников старше 14 лет будут взимать пять евро за посещение Венеции, если они не планируют останавливаться там хотя бы на одну ночь.

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    Зарина Дзагоева
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