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19:54, 7 сентября 2023Путешествия

Вход в популярный город Италии станет платным

Венеция введет сбор за однодневные туристические визиты в 2024 году

Фото: Socrates Baltagiannis / Globallookpress.com

В Венеции решили в тестовом режиме ввести сбор за однодневные туристические визиты. Об этом пишет ANSA.

Таким образом, вход в популярный город Италии станет платным. С путешественников старше 14 лет будут взимать пять евро за посещение Венеции, если они не планируют останавливаться там хотя бы на одну ночь. Отмечается, что нововведение вступит в силу весной 2024 года.

Так местные власти собираются снизить число «однодневных» путешественников, которые не платят туристический налог в отелях. Кроме того, целью подобного нововведения является сохранение привлекательного внешнего облика Венеции и ее культурного наследия.

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Эксперимент будет длиться примерно месяц. Даты его проведения пока неизвестны. При этом ожидается, что он придется на длинные весенние выходные и летние каникулы.

Ранее в сентябре сообщалось, что на индонезийском острове Бали начнут взимать туристический сбор в размере 150 тысяч местных рупий (около тысячи рублей).

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    Фариза Бацазова
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