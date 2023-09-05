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16:46, 5 сентября 2023Путешествия

На Бали начнут взимать плату с туристов

На Бали введут туристический сбор в размере около тысячи рублей

Фото: Unsplash

На индонезийском острове Бали начнут взимать туристический сбор в размере 150 тысяч местных рупий (около тысячи рублей). Об этом сообщает Detik со ссылкой на министра туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно.

Глава ведомства считает, что введение сбора поспособствует развитию качественного туризма на острове. Кроме того, собранные деньги помогут сделать условия жизни туристов на Бали лучше.

Ранее власти Бали рассказали, что в 2023 году большинство депортированных с индонезийского острова иностранцев оказалось россиянами. Глава балийского регионального управления министерства прав человека Ангят Напитупулу заявил журналистам, что с января 2023 года с популярного курорта выслали 213 иностранцев, которые прибыли из 45 стран.

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    Зарина Дзагоева
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