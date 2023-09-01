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19:53, 1 сентября 2023Путешествия

Большинство депортированных с Бали иностранцев оказалось россиянами

The Bali Sun: из 213 депортированных с Бали иностранцев 59 оказались россиянами

Фото: Nyimas Laula / Reuters

Власти Бали рассказали, что в 2023 году большинство депортированных с индонезийского острова иностранцев оказалось россиянами. Об этом сообщает местное издание The Bali Sun со ссылкой на иммиграционную службу.

Глава балийского регионального управления министерства прав человека Ангят Напитупулу (Anggiat Napitupulu) заявил журналистам, что с января 2023 года с популярного курорта выслали 213 иностранцев, которые прибыли из 45 стран. По словам чиновника, 59 из них были из России, 14 — из США, 13 — из Великобритании, 12 — из Австралии, и 9 — из Нигерии.

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Напитупулу подчеркнул, что иностранцам, желающим вести бизнес на Бали, следует серьезно относиться к действующему законодательству. «Иммиграция — это важный аспект, который должны учитывать как местные, так и иностранные бизнесмены», — пояснил он.

По данным иммиграционной службы, в 2023 году большинство депортированных с Бали иностранцев было поймано на нарушении визовых правил.

Ранее сообщалось, что основными причинами депортации с Бали являются незаконная работа и нарушение правил вождения. «При соблюдении минимума требований никаких проблем не возникнет. Специально никто за россиянами там не охотится и не преследует. Те проблемы, о которых появляется информация, в равной степени касаются и представителей других государств», — рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

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    Марина Черняк
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