Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:57, 19 сентября 2023Мир

В Германии предупредили о возможной войне Европы и России из-за Украины

Berliner Zeitung: истощенность ВСУ может привести к войне Европы и России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alexei Chernyshev / Reuters

Растущая истощенность Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличивает риск того, что украинский конфликт может привести к войне Европы против России, пишет немецкое издание Berliner Zeitung со ссылкой на военных и политических экспертов.

Киев увеличивает подобные риски, совершая при поддержке Запада все большее число атак на стратегическую инфраструктуру России, в частности на ядерную базу «Энгельс» или Керченский мост, отмечается в публикации. Более того, западные страны могут вмешаться в противостояние двух государств, чтобы предотвратить «сокрушительное поражение Украины».

Украина не сможет победить Россию военным путем даже благодаря западным поставкам оружия и боеприпасов, а также обучению солдат ВСУ. «Даже поставки чудо-оружия, которых то и дело требуют обыватели, не станут тем долгожданным переломным моментом, который мог бы изменить стратегическую ситуацию в пользу Киева», — предупредили авторы материала.

Нарастающая европеизация конфликта грозит обернуться военным столкновением между НАТО и Россией и реальной опасностью ядерной войны, чего хотят избежать обе стороны. Поэтому необходимо остановить эскалацию конфликта, чтобы добиться скорейшего прекращения огня и проведения мирных переговоров, которые в первую очередь соответствуют интересам Украины.

Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что Запад больше не способен скрывать правду о провале контрнаступления ВСУ и неудачной политике Вашингтона по этому конфликту.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В США признали вину Украины в ракетном ударе по Константиновке в ДНР. Снаряд выпустили из комплекса «Бук»

    Берлинские студенты раскритиковали антироссийскую выставку за военную пропаганду

    Названа цена самой дешевой двухэтажной квартиры в Москве

    Названа доля импорта китайских автомобилей в Россию

    Украине удалось досрочно накопить газ на зиму

    Неизвестный пригрозил запустить дрон в дом российского военкора

    Дания передаст новую партию танков Украине

    В московской квартире обнаружили тело младенца

    ВСУ обстреляли российский поселок неподалеку от границы с Украиной

    Организаторы концерта «Ленинграда» назвали причины отмены выступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости