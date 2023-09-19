Berliner Zeitung: истощенность ВСУ может привести к войне Европы и России

Растущая истощенность Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличивает риск того, что украинский конфликт может привести к войне Европы против России, пишет немецкое издание Berliner Zeitung со ссылкой на военных и политических экспертов.

Киев увеличивает подобные риски, совершая при поддержке Запада все большее число атак на стратегическую инфраструктуру России, в частности на ядерную базу «Энгельс» или Керченский мост, отмечается в публикации. Более того, западные страны могут вмешаться в противостояние двух государств, чтобы предотвратить «сокрушительное поражение Украины».

Украина не сможет победить Россию военным путем даже благодаря западным поставкам оружия и боеприпасов, а также обучению солдат ВСУ. «Даже поставки чудо-оружия, которых то и дело требуют обыватели, не станут тем долгожданным переломным моментом, который мог бы изменить стратегическую ситуацию в пользу Киева», — предупредили авторы материала.

Нарастающая европеизация конфликта грозит обернуться военным столкновением между НАТО и Россией и реальной опасностью ядерной войны, чего хотят избежать обе стороны. Поэтому необходимо остановить эскалацию конфликта, чтобы добиться скорейшего прекращения огня и проведения мирных переговоров, которые в первую очередь соответствуют интересам Украины.

Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что Запад больше не способен скрывать правду о провале контрнаступления ВСУ и неудачной политике Вашингтона по этому конфликту.