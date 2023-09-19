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04:50, 19 сентября 2023Мир

В США признали правду о потерях ВСУ

Офицер ВС США Дэвис: Запад больше не может скрывать правду о провале ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Unsplash

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что Запад больше не способен скрывать правду о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и неудачной политике Вашингтона по этому конфликту. Об этом он написал в статье для Newsweek.

Дэвис подчеркнул, что западные страны больше не могут скрывать факты об украинском конфликте. Он подчеркнул, что ведущие американские политики, генералы и эксперты призывают к бессрочной поддержке Киева в кризисе.

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Однако «трезвый и точный анализ почти завершенного летнего наступления Украины» показывает, что потери ВСУ практически не имеют смысла. Военный призвал США скорректировать выбранный курс и выбрать новую политику, которая позволить сохранить жизни украинских солдат и продвинуть интересы Вашингтона.

Ранее в США заявили о неспособности ВСУ конкурировать с армией России. С таким мнением выступил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. Он добавил, что в конфликте с Москвой Киев несет серьезные потери без продвижения вперед.

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    Марина Совина
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