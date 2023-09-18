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22:50, 18 сентября 2023Мир

В США заявили о неспособности ВСУ конкурировать с армией России

Экс-морпех США Берлетик заявил о неспособности ВСУ конкурировать с армией России
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Unsplash

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик прокомментировал ход конфликта на Украине. Об этом он высказался в интервью изданию The New Atlas, опубликованном на YouTube.

Берлетик подчеркнул, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могло закончиться победой Киева, поскольку у военных не было нужной техники. Он также заявил о неспособности ВСУ конкурировать с армией России.

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«ВСУ потребовалось бы большое преимущество в артиллерии, нежели то, что уже было у России, и они никогда бы столько не получили. Запад никогда бы не поставил им столько вооружений. Также и контрбатарейные орудия — у них нет и близко того количества, которым обладает Россия», — подчеркнул американский экс-морпех.

По словам военного, в США верили в быструю победу ВСУ, однако теперь признают, что Киев несет серьезные потери без продвижения вперед. «Теперь, надеюсь, они открывают глаза на суровую реальность», — заключил Берлетик.

Ранее в Белом доме заявили о прогрессе ВСУ в контрнаступлении. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности ведомства Джон Кирби. «Украина продолжает свой прогресс в контрнаступлении», — подчеркнул он.

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    Марина Совина
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