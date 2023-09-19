Баку пригласил армян Карабаха на переговоры в Евлах

Азербайджан пригласил представителей армян в Карабахе на встречу Евлахе

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева пригласила представителей армянского населения Нагорного Карабаха на встречу в Евлахе для переговоров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации.

«Администрация президента Азербайджанской Республики в очередной раз приглашает представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе, на встречу в Евлахе для обсуждения вопросов реинтеграции», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что находится в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом в Карабахе. Оборонное ведомство также призвало Вооруженные силы Армении в Карабахе сложить оружие и сдаться. В ведомстве подчеркнули, что в таком случае антитеррористические меры будут приостановлены.