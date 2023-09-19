Франция сократит военное присутствие в Африке и увеличит в Тихоокеанском регионе

Франция, вероятно, сократит свое военное присутствие в Африке, чтобы увеличить в Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) страны Стефан Миль, передает Defense One.

«Франция, вероятно, в будущем сократит силы в Африке. Мы охватываем все больше и больше территории в Тихом океане», — заявил французский военный.

Он также добавил, что сокращение военного сотрудничества с Западной Африкой не означает окончательного ухода из региона. Миль подчеркнул, что Франция будет дальше участвовать в контртеррористических операциях в регионе Сахеля.

Ранее стало известно, что Франция направит войска на границу с Италией из-за притока мигрантов на остров Лампедуза. Париж также принял решение направить дроны для наблюдения за границей и разместить четыре мобильных подразделения в Приморских Альпах.