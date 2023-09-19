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14:03, 19 сентября 2023Мир

Франция направит войска на границу с Италией

Europe 1: Франция направит войска на границу с Италией из-за притока мигрантов

Фото: Luc Nobout / Globallookpress.com

Франция направит войска на границу с Италией из-за притока мигрантов на остров Лампедуза. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

«DGSI (служба внешней разведки) направит в кантон Ментон сотрудников для опроса арестованных на границе нелегальных мигрантов для выявления подозреваемых в терроризме», — сообщает радиостанция.

Париж также принял решение направить дроны для наблюдения за границей и разместить четыре мобильных подразделения в Приморских Альпах.

Кроме того, будет удвоен контингент полицейских из-за увеличения числа задержаний нелегальных мигрантов. Они будут участвовать в антитеррористической операции Sentinelle.

Ранее премьер-министр Италии Джорджи Мелони обратилась к Евросоюзу с просьбой помочь снизить поток мигрантов. По информации Bloomberg, Мелони пригласила председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить итальянский остров Лампедуза, чтобы стать свидетелем чрезвычайной ситуации, разворачивающейся на фоне прибытия тысяч мигрантов на лодках из Северной Африки. Визит запланирован на 17 сентября.

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    Максим Габриелян
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