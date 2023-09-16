Италия попросила Евросоюз помочь снизить поток мигрантов

Премьер Италии Мелони попросила Евросоюз помочь снизить поток мигрантов

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони обратилась к Евросоюзу (ЕС) с просьбой помочь снизить поток мигрантов. Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, Мелони пригласила председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить итальянский остров Лампедуза, чтобы стать свидетелем чрезвычайной ситуации, разворачивающейся на фоне прибытия тысяч мигрантов на лодках из Северной Африки. Визит запланирован на 17 сентября.

Кроме того, итальянский премьер попросила главу Европейского совета Шарля Мишеля включить обсуждение сложившейся ситуации в повестку дня совета ЕС в октябре, а также призвала создать миссию, чтобы остановить направляющихся в Европу незаконных мигрантов.

В четверг, 14 сентября, мэр Лампедузы Филиппо Маннино заявил, что ситуация с мигрантами на острове «достигла точки невозврата», пишет CNN. По его словам, за 48 часов зафиксировали приезд около 7000 человек.

Ранее сообщалось, что по состоянию на август с начала 2023 года в Италию по морю прибыли 100 тысяч мигрантов. Столько же человек прибыло за весь 2022 года. Еще 180 тысяч мигрантов находятся в центрах по приему беженцев — это рекордное количество с 2018 года.